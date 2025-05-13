В Германии исключили дальнейшие компромиссы по Украине

Дальнейший процесс урегулирования на Украине зависит от России, поскольку Киев согласился на встречу в Стамбуле, заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Запись выступления опубликована на YouTube-канале издания Zeit Online.

По словам канцлера, согласие президента Украины на встречу в Стамбуле уже является компромиссом, поэтому дальнейшие уступки неприемлемы.

Мерц добавил, что это показывает серьезность намерений Зеленского, а также готовность к компромиссу, то, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью для прекращения огня и дальнейших мирных переговоров.

До этого Зеленский заявил, что готовился к встрече в Турции только с президентом России Владимиром Путиным и пока не обсуждал другие форматы.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ предложил встречу российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле.

Ранее в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.