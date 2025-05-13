В МИД РФ с надеждой высказались о перспективах переговоров в Стамбуле

Рябков: Россия рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится

Российская сторона выражает надежду на то, что запланированная на 15 мая в Стамбуле прямая встреча с представителями Украины состоится. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель министра отметил, что российская позиция по данному вопросу является четкой, последовательной и уже была озвучена публично. Он добавил, что представители России ведут активную подготовку к предстоящей встрече.

«Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — подчеркнул дипломат.

До этого Рябков отметил, что российская сторона испытывает сомнения в договороспособности Киева и его союзников.

11 мая во время ночного обращения президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле.