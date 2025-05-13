Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ выразили сомнения в договороспособности украинских властей

Замглавы МИД Рябков: РФ сомневается в договороспособности Киева и его спонсоров
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что Россия выражает готовность к ответственным переговорам с Украиной, запланированным на 15 мая в Стамбуле. Однако он отметил, что российская сторона испытывает сомнения в способности Киева и его союзников прийти к соглашению, пишет ТАСС.

Рябков подчеркнул, что, по мнению Москвы, ключевой вопрос заключается в готовности Киева и его «спонсоров» к реальному переговорному процессу. Замминистра отметил, что сложилось стойкое впечатление о «недоговороспособности» представителей украинской стороны и поддерживающих их сил.

«Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву, готовы ли они договариваться. <...> Мы готовы вести переговоры с серьезной ответственностью», - сказал замминистра.

11 мая во время ночного обращения президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами