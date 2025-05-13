В МИД РФ выразили сомнения в договороспособности украинских властей

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что Россия выражает готовность к ответственным переговорам с Украиной, запланированным на 15 мая в Стамбуле. Однако он отметил, что российская сторона испытывает сомнения в способности Киева и его союзников прийти к соглашению, пишет ТАСС.

Рябков подчеркнул, что, по мнению Москвы, ключевой вопрос заключается в готовности Киева и его «спонсоров» к реальному переговорному процессу. Замминистра отметил, что сложилось стойкое впечатление о «недоговороспособности» представителей украинской стороны и поддерживающих их сил.

«Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву, готовы ли они договариваться. <...> Мы готовы вести переговоры с серьезной ответственностью», - сказал замминистра.

11 мая во время ночного обращения президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные весной 2022 года. В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня.

Ранее Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле.