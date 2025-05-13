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В МИД России назвали темы переговоров по Украине в Стамбуле

Рябков: РФ будет обсуждать на переговорах в Стамбуле устойчивое урегулирование
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия на переговорах по Украине, запланированных на 15 мая в Стамбуле, будет обсуждать вопросы устойчивого урегулирования конфликта и реалии на земле, в том числе вопрос территорий. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Темы те же, что об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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