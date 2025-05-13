Замглавы МИД РФ заявил о необходимости признания новых регионов для переговоров

Рябков: для переговоров по Украине нужно обеспечить признание реалий «на земле»

Для переговоров по Украине необходимо обеспечить признание реалий «на земле», включая вхождение новых территорий в состав России. Об этом заявил замглавы МИД Рябков, говоря о возможной российско-украинской встрече в Стамбуле, передает РИА Новости.

В последнее время обсуждаются темы, как обеспечить надежное урегулирование конфликта и решить остальные вопросы, «обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», рассказал Рябков.

Он также назвал украинское руководство недоговороспособным, при этом добавив, что российская сторона готова вести переговоры с «серьезной ответственностью».

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее эксперт не исключил, что переговоры РФ и Украины в Турции будут результативными.