Во Франции призвали ЕС ввести «самые тяжелые санкции» против РФ

Европейскому союзу (ЕС) нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

По словам главы МИД Франции, подобное решение может помочь нанести удар по экономике России. Также министр утверждает, что новые рестрикции «помешают Москве подкреплять свои военные усилия».

Барро добавил, что США могут пойти по тому же пути. Как отметил глава ведомства, Вашингтон «вложил много» усилий и времени для прекращения огня. В связи с этим «готовые» санкции могут «заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров», подчеркнул министр.

В конце марта пять стран Евросоюза, включая ФРГ, Италию, Польшу, Францию и Испанию, а также Великобритания заявили о готовности наложить на Россию новые санкции из-за украинского конфликта. Они также выступили за продолжение поддержки Киева и неприятие любых соглашений, которые бы ограничивали военную промышленность республики.

Ранее стало известно, что Словакия не поддержит санкций ЕС в отношении атомной отрасли России.