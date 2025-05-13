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Экс-генсек НАТО порассуждал, как «сдержать Путина»

Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал серьезной проблемой инвестиции России в оборону
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал «серьезной проблемой» инвестиции России в оборону и призвал Европу увеличивать целевые расходы в этой области до 5 процентов ВВП. Его слова приводит The i Paper.

«Инвестиции в оборону в России сейчас превышают общие инвестиции в оборону в остальной Европе. Это серьезная проблема. Если мы хотим сдержать Путина, то нам придется инвестировать гораздо больше, чем ему», — сказал Расмуссен.

До этого британский журнал The Economist писал, что Россия производит боеприпасы, в том числе ракеты «Искандер» и Х-101 с «необычайной скоростью». По данным издания, Россия производит более 1400 баллистических ракет «Искандер» в год, а также 500 крылатых ракет Х-101.

В марте портал Euractiv сообщил, что Европейский союз столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США. По его данным, лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.

Ранее в ЕК раскрыли шесть «постоянных структурных проблем» ВПК Европы.

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