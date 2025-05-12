Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕК раскрыли шесть «постоянных структурных проблем» ВПК Европы

Фон дер Ляйен: ВПК Европы имеет шесть постоянных структурных проблем
close
Yves Herman/Reuters

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы имеет шесть «постоянных структурных проблем», которые необходимо решить. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает сайт ЕК.

«Это фрагментация и спроса, и предложения (относительно небольшие военные заказы и множество видов однотипных, но несовместимых систем вооружений — «Газета.Ru»), бюрократические барьеры, недостаток сырья, необходимость успевать внедрять военные инновации, недостаток финансирования и недостаток квалифицированной рабочей силы», — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что она сможет решить эти проблемы. Глава ЕК намерена работать со всеми представителями ВПК Европы.

В марте портал Euractiv сообщил, что Европейский союз столкнется с трудностями в попытках реализовать планы по милитаризации континента своими силами без участия США. По его данным, лишь немногие страны Европы располагают армией в 100 тысяч военнослужащих.

Ранее глава ЕК назвала сроки согласования оборонного плана для Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами