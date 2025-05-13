В Кремле назвали провоенным подход Европы по урегулированию на Украине

Подход стран Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ее (Европы. — «Газета.Ru») подход не является сбалансированным. Он скорее провоенный, направленный на продолжение войны. И резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне», — сказал он.

До этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции. По его словам, Москве «нужно действовать», а если она этого не сделает, то будут «дальнейшие санкции». Он добавил, что Соединенные Штаты также готовы ужесточить рестрикции.

10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.