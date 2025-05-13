Канцлер ФРГ пригрозил России новыми санкциями при отказе от прекращения огня

Мерц: мы будем выступать за дальнейшие санкции против РФ

Европа расширит санкции против России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы будем выступать за дальнейшие санкции. Если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные, мы рассмотрим и другие области, такие как энергетический сектор и финансовый рынок», — сказал он.

До этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции. По его словам, Москве «нужно действовать», а если она этого не сделает, то будут «дальнейшие санкции». Он добавил, что Соединенные Штаты также готовы ужесточить рестрикции.

10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня. По его словам, если Путин «серьезно думает о мире, именно сейчас есть шанс это продемонстрировать».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.