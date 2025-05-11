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На Украине выразили надежду на поддержку нового папы Римского

Епископ Кривицкий: папа Римский Лев XIV поможет Украине
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Yara Nardi/Reuters

У нового папы Римского Льва XIV до того, как его избрали понтификом, Украина «была в приоритетах». Об этом заявил епископ Киевско-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Виталий Кривицкий в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Кривицкий отметил, что в своих проповедях и конференциях Лев XIV всегда посвящал одно слово или полпредложения Украине, несмотря на то, что в мире всегда было много других «горячих» точек.

«Думаю, что Папа принадлежит к тому кругу иерархов церкви, которые понимают ситуацию, которая происходит на Украине, а соответственно, будет принимать решения для того, чтобы ей помочь», — выразил надежду епископ.

В одном из последних интервью папа Римский Франциск, который был предшественником Льва XIV, призывал Украину согласиться на мирные переговоры с Россией. По его словам, в условиях конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и перестать стыдиться поражения.

Понтифик призывал киевские власти сделать это, пока ситуация не стала еще хуже. Он подчеркивал, что такое решение — это не капитуляция, а смелость, которая спасет страну от полного уничтожения.

Ранее стало известно, что украинцы-католики считали, что Франциск не поддержал их в конфликте.

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Переговоры о мире на Украине
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