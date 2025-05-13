Лула да Силва высказался о плане Бразилии и Китая по Украине

Лула да Силва: план Бразилии и Китая по Украине призван вернуть мир в Европу

Предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине позволят заложить основу для диалога сторон. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.

«Общие договоренности между Бразилией и Китаем, нацеленные на политическое урегулирование кризиса на Украине, создают основу для всеобъемлющего диалога, который позволит вернуть мир в Европу», — сказал он.

До этого Лула да Силва назвал «безумием» подстегивание конфликта на Украине. По его словам, триллионы долларов тратятся на оружие, когда миру нужно, чтобы «их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих».

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Бразилии заявил, что страны БРИКС обсудят урегулирование конфликта на Украине.