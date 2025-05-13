Песков: Европа не может претендовать на сбалансированный подход в переговорах

Евросоюз (ЕС) полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«‎Если говорить в целом об участии Европы в таком замочном переговорном процессе, то поскольку Европа все таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход»‎, — сказал представитель Кремля.

До этого он заявил, что подход ЕС направлен на продолжение конфликта.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сказал, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции. По его словам, Москве «нужно действовать», а если она этого не сделает, то будут «дальнейшие санкции». Он добавил, что Соединенные Штаты также готовы ужесточить рестрикции.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.