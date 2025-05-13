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Депутат Колесник: Путину нет смысла ехать в Стамбул для встречи с недополитиком

Депутат Колесник: Путин не поедет в Стамбул, пока не состоятся встречи делегаций
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РИА Новости/AP

Президенту России Владимиру Путину нет смысла ехать в Стамбул на переговоры по Украине, поскольку сначала должны пройти встречи на уровне делегаций. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Пока Путин предложил прямые переговоры. Но ехать первому лицу российского государства нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать в Стамбуле? Вот этот недополитик?», — заявил Колесник.

По его словам, для начала нужны переговоры украинской и российской делегаций по вопросу кризиса на Украине, а впоследствии можно будет говорить об организации встречи лидеров.

Депутат считает, что Зеленский год назад перестал быть легитимным президентом Украины, поэтому сегодня он «не понятно кто».

Колесник отметил, что переговоры в Стамбуле могут и вовсе закончиться провалом, поскольку Запад в очередной раз может сорвать мирный процесс.

«Так что сейчас это будет встреча, чтобы посмотреть друг на друга, кто из себя что представляет. С нашей стороны люди профессиональные — сразу поймут истинные намерения. Пока это больше выглядит как так называемое зондирование», — подытожил парламентарий.

В своем обращении в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегаций не состоится.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского провериться у сурдолога после его ультиматума Путину.

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