В Кремле заявили о подготовке России к переговорам в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в контексте переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле нужно исходить из того, что было сказано главой РФ Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналистов о том, является ли предстоящая встреча делегаций двух стран продолжением диалога, который начался в 2022 году.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего комментировать мы не собираемся», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 11 мая Путин заявил о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что основная их цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с Путиным, отвергая контакты с другими представителями РФ.

Ранее в Турции высказались о предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле.