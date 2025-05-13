Украина в последние месяцы показала, что не способна соблюдать режим прекращения огня, вопреки словам своих лидеров. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Украина за предыдущие месяцы ни разу не подтверждала на деле, что она может прекратить нанесение ударов, даже несмотря на какие-то заявления, обещания, выступления своих лидеров или командиров», — сказал посол.

В свою очередь Москва, как напомнил Мирошник, не раз выступала с предложением о перемирии и продемонстрировала свою готовность соблюдать режим прекращения огня.

До этого в Минобороны России сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 14 тысяч раз нарушили перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на период празднования Дня Победы. Несмотря на это, бойцы ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах.

По данным оборонного ведомства, ВСУ более четырех тысяч раз обстреляли позиции российских военных из ствольной артиллерии, танков, минометов и реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинцы около 10 тысяч раз сбрасывали боеприпасы с дронов.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.