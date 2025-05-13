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В МИД РФ рассказали, как Москва отвечает на недружественные действия Варшавы

Захарова заявила, что РФ точечно отвечает на неадекватные шаги Польши
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

РФ точечно отвечает на неадекватные действия Польши и делает это с учетом собственных интересов. Об этом в эфире телеканала «Соловьев.LIVE» заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — подчеркнула она.

Также дипломат прокомментировала предположение о том, что в нынешней ситуации Варшава могла бы просто разорвать дипломатические отношения с Москвой. По словам Захаровой, если Польша примет такое решение, ее дипломатам придется покинуть РФ. Это же относится к представителям «различных кругов», которые сейчас находятся на российской территории.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти страны решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Как он отметил, причиной послужили появившиеся в распоряжении Польши «доказательства» того, что специальные службы РФ якобы причастны к диверсионной атаке на один из местных торговых центров. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, который произошел в 2024 году.

Впоследствии советник-посланник посольства РФ в Польше Андрей Ордаш рассказал, что руководство республики потребовало закрыть генеральное консульство в Кракове до 30 июня текущего года.

Ранее в Кремле высказались о решении Польши закрыть генеральное консульство РФ в Кракове.

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