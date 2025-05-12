В Кремле отреагировали на решение Польши закрыть генконсульство РФ в Кракове

Решение польских властей закрыть российское генеральное консульство в Кракове является «звеном цепи» по сворачиванию отношений между Варшавой и Москвой, и так находящихся в плачевном состоянии. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Польша продолжает предъявлять РФ большое количество обвинений. При этом они всегда не имеют под собой каких-либо оснований и исходят из русофобской политики Варшавы.

«Что касается дипломатического сокращения, это звенья цепи сворачивания и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность по отношению к нам», — подчеркнул пресс-секретарь.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» РФ диверсионного акта в отношении торгового центра. Речь идет о пожаре в торговом комплексе на улице Марывильской в Варшаве, произошедшем в 2024 году. Тогда здание полностью сгорело.

В тот же день министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ в республике Сергея Андреева. Встреча назначена на 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Ранее в Совете Федерации РФ оценили решение Польши закрыть российское генеральное консульство.