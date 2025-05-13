Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке срыва переговоров в Стамбуле

Депутат Шеремет: Зеленский ищет повод сорвать переговоры в Стамбуле
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ищет повод, чтобы сорвать переговоры с РФ в Стамбуле по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры», — высказался Шеремет.

Депутат напомнил, что с юридической стороны у Зеленского «очень сомнительная легитимность». Он считает, что украинский лидер, выдвигая ультиматумы, хочет утвердиться в международном политикуме, придать себе вес и легитимность за счет авторитета президента России Владимира Путина.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского провериться у сурдолога после его ультиматума Путину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами