В Британии оценили сделку США и Украины по минералам

FT: сделка США и Украины по минералам не принесет прибыли до 2035 года

Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной не принесет прибыли в первые десять лет и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Это может занять 10–15 лет — именно о таких сроках мы говорим», — говорится в материале.

По данным FT, добыча полезных ископаемых на шахтах, созданных в соответствии со сделкой между Вашингтоном и Киевом, начнется не ранее 2040 года.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.