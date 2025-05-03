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В Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной

Times: сделка по минералам ужасна, но Украина должна принять ее
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Yulia Svyrydenko via Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Сделка по минеральным ресурсам, предложенная Соединенными Штатами Америки, ужасна, но Украина должна ее принять. Об этом заявил колумнист британского издания Times Марк Галеотти.

«Сделка ужасная, она противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности. Но для Украины или ее других западных союзников не получится улучшить условия, пока [президент США Дональд] Трамп остается у руля в Белом доме», — говорится в материале.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США. При этом счет, на который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых, зарегистрируют на Украине.

Ранее Зеленский пригрозил санкциями партиям Украины, которые не поддержат сделку с США.

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