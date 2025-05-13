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Внешний долг России упал до рекордных отметок за 18 лет

Центробанк: внешний долг России впервые с 2006 года упал ниже $300 млрд
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Внешний долг России впервые с 2006 года упал ниже $300 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается устойчивая тенденция по снижению внешних заимствований на протяжении 11 лет — Россия с каждым годом снижала кредитную нагрузку на собственный бюджет. Уточняется, что большая часть из текущих заимствований ($175,5 млрд) состоит из внешнего кредитования отечественных компаний. Вторым по объему является пакет займов на обязательства ЦБ и российских банков ($95,5 млрд), а затем — заимствования органов госуправления ($19 млрд).

Эксперты Центробанка объясняют значительное снижение внешних займов, в том числе, антироссийскими санкциями — они значительно осложнили возможности для получения кредитов. Также, по словам научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимира Еремкина, усилились риски, связанные с проведением операций по оплате долговых обязательств.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии ведомства в Национальном центре «Россия» заявил, что несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Россия за последние пять лет, финансовая система осталась здоровой, госдолг низким, а бюджет сбалансированным.

Ранее госдолг России в 2024 году вырос на 3,45 трлн рублей.

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