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Силуанов назвал здоровой финансовую систему России

Силуанов: несмотря на вызовы, госдолг России низкий
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Александр Астафьев/РИА Новости

Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Россия за последние пять лет, финансовая система осталась здоровой, госдолг низким, а бюджет сбалансированным. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии ведомства в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«В первой части коллегии мы подводили итоги работы Минфина. Отмечу главное — за этот период мир поменялся радикально, а мы рассматривали пятилетний период», — сказал министр финансов.

Силуанов напомнил, что за указанный срок российская экономика столкнулась с эпидемиями, геополитическими вызовами, а также торговыми конфликтами.

Глава Минфина отметил, что все это непосредственным образом оказало существенное влияние на Россию. Но, несмотря на это, ситуация находится под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здорова, заключил Силуанов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 января данные Банка России показали, что внешний долг РФ на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале прошлого года. Регулятор заявил, что динамика показателя определялась снижением объема долга по суверенным ценным бумагам, выраженным как в национальной, так и в иностранной валюте.

Ранее госдолг России в 2024 году вырос на 3,45 трлн рублей.

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