Госдолг России в 2024 году вырос на 14,5% ВВП

В 2024 году объем государственного долга Российской Федерации вырос на 3,446 трлн рублей, достигнув отметки в 29,041 трлн рублей, или 14,5% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на аналитическую записку Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за прошлый год.

«Государственный долг в 2024 году увеличился на 3 445,6 миллиарда рублей, или на 13,5%, и составил 29 040,7 миллиарда рублей, или 14,5% ВВП», — сказано в документе.

В нем говорится, что внутренний долг РФ вырос на 2 929,5 млрд рублей, или на 14,1%, и составил 23 742,3 млрд рублей. При этом внешний долг страны в иностранной валюте снизился на $1,2 млрд (в рублевом эквиваленте увеличился на 516,0 млрд рублей), или на 2,3% (10,8%), и составил $52,1 млрд (5 298,4 млрд рублей).

Из аналитической записки также следует, что расходы на обслуживание госдолга России в прошлом году по сравнению с 2023 годом выросли на 604,6 млрд рублей (35,1%) и составили 2,33 трлн рублей.

21 января данные Банка России показали, что внешний долг РФ на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале 2024 года. Регулятор заявил, что динамика показателя определялась снижением объема долга по суверенным ценным бумагам, выраженным как в национальной, так и в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ.