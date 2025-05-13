В Раде обрушились с критикой на Зеленского за «ультиматум Путину»

Ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского и Брюсселя президенту России Владимиру Путину относительно переговоров по Украине вредит президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Устроит ли Трампа ультиматум, который Зеленский и Ко выдвигают Путину? Нет, потому что в их (нашей) трактовке, это ультиматум с целью пересидеть Трампа», — отметил он.

По словам Дубинского, идея Киева состоит в том, чтобы «затянуть «Минск-3»» до того момента, пока Трамп не перестанет быть президентом или республиканцы не потеряют большинство в конгрессе США.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

Зеленский в понедельник, 12 мая, трижды заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».