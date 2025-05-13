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В Европе указали на ключевую деталь в предстоящих прямых переговорах по Украине

Полковник Бо: предложение Путина о переговорах исключает Европу из процесса
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В прямых переговорах России и Украины в Стамбуле по урегулированию конфликта нет места представителям европейских стран. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на своем YouTube-канале.

«Предложение Путина четко говорит о том, что нужно России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны», — подчеркнул он.

Предложение России о прямых переговорах с Украиной стало шансом для завершения конфликта, считает Бо.

В Кремле сообщали, что российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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Переговоры о мире на Украине
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