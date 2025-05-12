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Симоньян заявила, что Путин завершил эпоху доминирования Запада

Симоньян сообщила, что Путин завершил эпоху гегемонии Запада
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эпоху доминирования Запада завершил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире египетского телеканала TEN TV.

«Гегемония закончилась <...> Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — подчеркнула она.

Симоньян добавила, что мир больше не будет прежним.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования в российскую столицу прибыли многие мировые лидеры: лидер Китая Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

Позже Путин подчеркнул, что масштабное участие иностранных делегаций в мероприятиях к 9 Мая свидетельствует об объединении вокруг идей и ценностей Великой Победы. Он также выразил признательность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.

Ранее на Западе признали крах политики по изоляции России.

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