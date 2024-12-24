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На Западе признали крах политики по изоляции России

NYT: переговоры Путина и Фицо показали крах западной политики изоляции России
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Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировали крах политики изоляции Запада России. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Неожиданный визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву в воскресенье, предположительно для обсуждения вопросов природного газа и Украины, стал ударом по европейскому единству», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, речь идет о «разрыве политики изоляции» в отношении России.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее в Европарламенте заявили, что Фицо «не имеет права смотреть украинцам в глаза».

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