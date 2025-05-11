Путин заявил о консолидации ряда иностранных лидеров вокруг идей Победы

Масштабное участие иностранных делегаций в мероприятиях к 9 Мая свидетельствует об объединении вокруг идей и ценностей Великой Победы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ночной пресс-конференции, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе пресс-конференции обратил внимание, что в течение четырех прошедших дней — с 7 по 10 мая — в Москве прошли три официальных визита иностранных лидеров.

Всего в торжествах, которые проводились в 80-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 27 глав государств, а также около 10 руководителей международных организаций. Кроме того, еще шесть стран были представлены на высоком уровне.

«Видим в таком широком участии <...> вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы», — указал Путин.

Среди прочего в ходе пресс-конференции российский лидер выразил признательность руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения своих национальных вооруженных сил.

Также Путин охарактеризовал лидеров государств, которые посетили парад Победы в Москве, как людей, чьи «характер и убеждения» противостоят внешнему давлению.

9 мая в Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду. О том, как прошел парад — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее Путин поблагодарил журналистов, работавших на торжествах в честь 80-летия Победы.