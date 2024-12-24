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В России раскрыли причины упадка западной цивилизации

Сенатор Пушков перечислил причины упадка западной цивилизации
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Global Look Press

Упадок цивилизации на Западе вызван множеством причин в совокупности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Анекдотическим примером служит главная страна «свободного мира» — США. Там, как выяснилось, престарелый Джо Байден вообще не имел права занимать президентский пост почти после начала своего прихода в Белый дом из-за прогрессирующей деменции», — отметил он.

По мнению Пушкова, основой для деградации западной цивилизации стали три фактора.

Во-первых, речь идет о кризисе лидерства на Западе и снижении компетентности современных западных политиков. К примеру, пишет сенатор, бывший кандидат в президенты США Камала Харрис с «самого начала была интеллектуально неспособна ни быть вице-президентом, ни кандидатом в президенты».

Во-вторых, страны Запада проводят антинациональную политику толерантности по отношению к мигрантам, что, среди прочего, привело к росту популизма в ЕС и США.

В-третьих, геополитический фанатизм Запада, стремящегося навязать всему миру свою гегемонию. В результате Запад тратил огромные деньги на развязывание войн, отметил Пушков.

До этого в обращении депутата Европарламента от ФРГ Александра Юнгблута к Еврокомиссии говорилось, что после смены власти в Сирии и конца президентства экс-главы государства Башара Асада все сирийские беженцы в ЕС должны вернуться на родину.

Ранее британский аналитик обвинил Европу в попытке удержать США в конфликте на Украине.

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