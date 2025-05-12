Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Зеленский после общения с Эрдоганом заявил, что готов к диалогу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разговаривал с Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии», — рассказал он.

Зеленский отметил важность вовлеченности Европы в процесс мирного урегулирования.

Во время телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому Зеленскому о важности прямых переговоров между Россией и Украиной.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган назвал всеобъемлющими переговоры с Путиным по Украине.