Путин ответил на слухи об отставке Кадырова цитатой Твена

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава государства затронул слухи о возможной отставке главы республики. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены»», — написал Кадыров.

Чеченский лидер обратил внимание на слова президента о том, что «им еще работать и работать». Таким образом Кадыров пообещал, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. В ходе беседы с журналистами Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Позже он подчеркнул, что окончательное решение о его должности принимает только президент России Владимир Путин.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не следует обращать внимания на слухи о возможной отставке Кадырова, поскольку подобная информация появлялась и раньше. По его словам, это «история довольно обычная». Силаев уточнил, что помнит как минимум один подобный случай.

Ранее политолог Марков связал со здоровьем слова Кадырова об уходе.