Зеленский подписал закон о соглашениях по недрам между Украиной и США

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах. Об этом сообщили в Telegram-канале Верховной рады.

«Зеленский подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент поддержал ратификацию договора.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США.

Ранее Медведчук раскрыл, что станет с Украиной после сделки по недрам.