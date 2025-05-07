Соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смысла, украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует свою максимальную лояльность, объявляя Украину колонией. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», — заявил политик.

Медведчук добавил, что в соглашении с США нет ни слова об экономическом эффекте, объеме привлеченных иностранных инвестиций, а также о приросте промышленного производства. Кроме того, в документе нет ни слова и о гарантиях безопасности для Украины, однако есть отсылка к соглашению об ограниченном партнерстве, которое никто не видел.

Политик указал, что в настоящее время у украинского президента нет ресурсов продолжать конфликт с Россией, поэтому он предпринимает попытки получить американскую помощь и ему все равно, какие условия Вашингтон прописал в сделке.

Среди прочего Медведчук отметил, что Зеленский умышленно скрыл данные по полезным ископаемым, которые остались под контролем Киева. По информации политика, объем полезных ископаемых оценен на уровне 111 миллиардов тонн, при этом свыше 70% от этого приходится на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Днепропетровскую область.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.