Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук раскрыл, что станет с Украиной после сделки по недрам

Медведчук: сделкой с США Зеленский фактически объявляет Украину колонией
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смысла, украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует свою максимальную лояльность, объявляя Украину колонией. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией», — заявил политик.

Медведчук добавил, что в соглашении с США нет ни слова об экономическом эффекте, объеме привлеченных иностранных инвестиций, а также о приросте промышленного производства. Кроме того, в документе нет ни слова и о гарантиях безопасности для Украины, однако есть отсылка к соглашению об ограниченном партнерстве, которое никто не видел.

Политик указал, что в настоящее время у украинского президента нет ресурсов продолжать конфликт с Россией, поэтому он предпринимает попытки получить американскую помощь и ему все равно, какие условия Вашингтон прописал в сделке.

Среди прочего Медведчук отметил, что Зеленский умышленно скрыл данные по полезным ископаемым, которые остались под контролем Киева. По информации политика, объем полезных ископаемых оценен на уровне 111 миллиардов тонн, при этом свыше 70% от этого приходится на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Днепропетровскую область.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами