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Глава МИД Турции оценил шансы РФ и Украины согласовать условия по переговорам

Фидан заявил, что РФ и Украина смогут согласовать условия для начала переговоров
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Petrov Sergey/Global Look Press

РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала прямых переговоров, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова передает газета Hurriyet.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Москва и Киев придерживаются разных позиций относительно начала переговоров. Российские власти хотят возобновить диалог до введения режима прекращения огня, а украинское руководство — после. Но, по словам дипломата, это нормальная ситуация, когда каждая сторона конфликта выдвигает свои условия и придерживается своих целей.

«Думаю, что обе стороны в ближайшие дни договорятся (о проведении переговоров)», — добавил Фидан

Министр подчеркнул, что Турция готова принять российско-украинские переговоры ради «скорейшего заключения перемирия».

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Как сказал глава государства, Москва и Киев могли бы организовать встречу 15 мая в турецком городе Стамбуле.

Отвечая на этот призыв, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал сначала ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий. Он отметил, что будет лично ждать российского коллегу в Турции, если Москва согласится на перемирие с Киевом.

Ранее в Европе рассказали, когда ждут ответа от РФ по предложению о прекращении огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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