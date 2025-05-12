Посол рассказал о последствиях закрытия российского генконсульства в Кракове

Принятое властями Польши решение о закрытии генерального консульства РФ в Кракове осложнит работу российским дипломатам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Москвы в Варшаве Сергей Андреев.

Он рассказал, что в первую очередь трудности возникнут в тех польских воеводствах, за которые отвечает российское генеральное консульство в Кракове. Похожая ситуация уже наблюдалась, когда Варшава решила закрыть генеральное консульство в Познани.

«Нашим гражданам, польским гражданам по вопросам, которыми занимается генеральное консульство, теперь придется ездить либо в Гданьск через всю страну, либо в Варшаву. Для нас, конечно, тоже нагрузка возрастет, но не привыкать», — отметил Андреев.

12 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что руководство республики решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Причиной послужили появившиеся в распоряжении властей «доказательства» того, что российские специальные службы якобы причастных к диверсионной атаке на торговый центр на улице Марывильской в Варшаве. В 2024 году здесь произошел пожар, в результате которого здание полностью сгорело.

По словам советника-посланника посольства РФ в Польше Андрея Ордаша, министерство иностранных дел республики потребовало закрыть российское генеральное консульство до 30 июня 2025 года.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Польши о закрытии генерального консульства РФ.