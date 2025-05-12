Политолог назвал цель заявления Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский «разыгрывает шоу», заявляя о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог Юрий Светов.

«Господин Зеленский, наблюдая за тем, что происходило 9-10 мая в Москве, локти себе кусал от зависти, что встреча такого уровня, весь мир смотрит, а его там нет. И теперь он решил сыграть в шоу, мол, Путин приедет к нему на встречу в Турции. Полагаю, этого не будет», — сказал эксперт.

Он добавил, что Киеву не нужен мир. Украинские власти, по его словам, хотят лишь поставить Москве невыполнимые условия, чтобы потом обвинить в нежелании прекращать конфликт.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в МИД Турции предрекли скорый компромисс России и Украины по переговорам.