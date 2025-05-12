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В МИД Турции предрекли скорый компромисс России и Украины по переговорам

МИД Турции: в ближайшие дни РФ и Украина достигнут компромисса по переговорам
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение на пресс-конференции в Анкаре, что Россия и Украина смогут достичь определенных компромиссов в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшие дни стороны достигнут компромисса и соберутся вместе», — сказал Фидан.

По его словам, сейчас есть проблема, которую необходимо урегулировать — речь о требовании украинской стороны сначала прекратить огонь, а потом начать переговоры. При этом Россия, как отметил дипломат, что наоборот сначала хотят диалога, и только после него прекращения огня.

«И в настоящее время ситуация находится в тупике. Обе стороны предпринимают попытки заручиться поддержкой Америки. И это нормальная ситуация»», — сказал Фидан.

В ходе ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин призвал украинские власти возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если РФ согласиться на полное прекращение огня.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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