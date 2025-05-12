Австрия исключила вступление страны в НАТО

Австрия не будет вступать в НАТО. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил новый канцлер Кристиан Штокер.

«Вступление в НАТО не рассматривается Австрией», — сказал он.

С 1955 года в Конституции Австрии закреплен военный нейтралитет страны. Euractiv отмечает, что среди стран Европы Австрия меньше всех тратит на оборону — менее 1% ВВП.

3 марта президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге Штокера в качестве канцлера.

В ноябре прошлого года бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль упрекнула Вену в потере понятия о нейтральности из-за Украины. Экс-глава австрийского МИД считает, что сейчас другие страны НАТО, такие как Венгрия и Турция, можно считать более нейтральными, чем Австрию.

Ранее стало известно, что Австрия может стать посредником в организации переговоров по Украине.