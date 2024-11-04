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Экс-глава МИД упрекнула Австрию в потере понятия о нейтральности из-за Украины

Кнайсль: кризис на Украине показал, что Австрия утратила понятия о нейтральности

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Максим Блинов/РИА Новости

Украинский кризис продемонстрировал, что Австрия утратила понятие о нейтральности. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль на международном симпозиуме «Создавая будущее», передает ТАСС.

По мнению дипломата, к этой нейтральности нельзя прибегнуть, например, когда речь идет о голосовании в Генеральной ассамблее ООН по прекращению огня в секторе Газа. Также остается гуманитарное наследие, к которому обращаются, когда следует говорить о ситуации в Газе или Ливане, и когда речь идет о ситуации на Украине, добавила Кнайсль.

Экс-глава австрийского МИД считает, что сейчас другие страны НАТО, такие как Венгрия и Турция, можно считать более нейтральными, чем Австрию. По словам Кнайсль, эти две страны действительно придерживаются нейтральной политики, когда речь идет о сохранении каналов коммуникации в рабочем состоянии, потому они должны функционировать при любых обстоятельствах.

Лавров заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией.

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