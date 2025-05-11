Путин рассказал, чему были посвящены международные встречи в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы устойчивого развития мира стали ключевой темой международных встреч в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.
Встречи, прошедшие в рамках празднования 80-летия Победы, включали обсуждение политических, экономических и гуманитарных инициатив.
«Программа была насыщенной, а атмосфера — торжественной. Мы чтим память всех, кто боролся с нацизмом», — подчеркнул Путин.
Президент отметил вклад стран антигитлеровской коалиции, включая Китай, движение сопротивления в Европе и добровольцев из Латинской Америки.
«Нас объединяет ответственность за построение справедливого мира», — заключил он.
Также Путин подчеркнул, что переговоры, которые были проведены на полях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были насыщенными и содержательными.
Российский лидер провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая.
Ранее Путин заявил о попытках Запада разговаривать с Россией в хамской манере.