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Путин рассказал, чему были посвящены международные встречи в Москве

Путин: международные встречи в Москве посвящены устойчивому развитию всего мира
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы устойчивого развития мира стали ключевой темой международных встреч в Москве. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.

Встречи, прошедшие в рамках празднования 80-летия Победы, включали обсуждение политических, экономических и гуманитарных инициатив.

«Программа была насыщенной, а атмосфера — торжественной. Мы чтим память всех, кто боролся с нацизмом», — подчеркнул Путин.

Президент отметил вклад стран антигитлеровской коалиции, включая Китай, движение сопротивления в Европе и добровольцев из Латинской Америки.

«Нас объединяет ответственность за построение справедливого мира», — заключил он.

Также Путин подчеркнул, что переговоры, которые были проведены на полях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были насыщенными и содержательными.

Российский лидер провел 17 переговоров с зарубежными лидерами в рамках празднования 80-летия Победы в Москве. Основная часть встреч состоялась с 7 по 10 мая.

Ранее Путин заявил о попытках Запада разговаривать с Россией в хамской манере.

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