В России рассказали о формате переговоров по Украине в Стамбуле

Тимофеев: переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут пройти на уровне дипломатов

Переговоры между Россией и Украиной 15 мая в Стамбуле, вероятно, пройдут на уровне дипломатов. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов», — сказал он.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.