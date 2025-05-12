Зеленский обратился к новому папе Римскому

Зеленский поговорил с новым папой и попросил его приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с папой Римским Львом XIV. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина очень ценит слова папы о необходимости достижения справедливого и длительного мира. Он заявил о готовности Киева к мирным переговорам.

«Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем ответных шагов со стороны России», — написал он.

Зеленский также пригласил нового папу Римского посетить Украину.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года, во время ночного обращения 11 мая. По словам президента России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения.

В свою очередь Зеленский написал в своем Telegram-канале, что будет ждать президента России Владимира Путина на встрече в Стамбуле, в четверг, 15 мая, в случае прекращения огня.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».