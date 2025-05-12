Хинштейн возмутился уровню коррупции в Курской области

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки. Об этом написал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки», — сказано в сообщении.

Также Хинштейн опубликовал анонимный вопрос на эту тему. Он предложил три варианта ответа: «Да», «Нет», «Я сам судимый». На данный момент проголосовали примерно 3,5 тыс. пользователей. Большинство из них считают, что люди, у которых есть судимость, не должны занимать посты во власти и властных структурах.

В марте текущего года Хинштейн заявил, что против «Корпорации развития» откроют новые уголовные дела.

Экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам.