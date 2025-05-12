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Медведчук заявил о раздражении Запада из-за парада Победы в Москве

Медведчук: парад Победы в Москве вызвал раздражение у Запада
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Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

Празднование 80-летия Победы на Красной площади в Москве 9 мая вызвало раздражение у стран Запада. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте организации.

Политик отметил, что парад прошел в яркой и торжественной обстановке, несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес прибывших в Москву лидеров иностранных государств. По его мнению, действия так называемой «коалиции желающих» и их попытки диктовать России условия являются проявлением «утраты памяти и здравого смысла».

«Действия задиристого петушка Макрона, вечно обиженного и национально озабоченного Туска, Мерца, которому не хватает только эсесовской формы, и изображающего из себя серого кардинала Стармера, иначе как безумием назвать нельзя, это же временщики», — высказался Медведчук.

Он добавил, что терпение Москвы может подойти к концу, как только Зеленский и его европейские союзники официально распишутся в том, что хотят войны. Медведчук подчеркнул, что «они ее получат».

Во время своего ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. По его словам, РФ готова начать диалог уже 15 мая.

В ответ Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая при условии полного прекращения огня.

Ранее в Кремле огласили полный список зарубежных лидеров, приехавших в Москву на 9 Мая.

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