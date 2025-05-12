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Новый папа Римский обратился к журналистам всего мира

В Ватикане началась встреча папы Льва XIV с представителями мировых СМИ
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Yara Nardi/Reuters

В Ватикане началась аудиенция нового папы Римского Льва XIV с представителями мировых СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что понтифик озвучит основные планы и цели на период своего правления, сообщила журналист издания.

В обращении к журналистам он призвал положить конец поляризующей «словесной войне», состоящей из пристрастных и идеологических атак, и не давать места фанатизму и ненависти.

Выступая перед тысячами представителей средств массовой информации со всего мира, Лео также призвал освободить репортеров, посаженных в тюрьму за выполнение своей работы.

Лев XIV стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на конклаве 8 мая. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

9 мая вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин рассказал, что Лев XIV продолжит линию своего предшественника Франциска. Он предположил, что перед конклавом кардиналы сформулировали то, какого папу они хотят избрать, то есть папу с лицом и характером милосердного самаритянина, который продолжил бы линию Франциска.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

11 мая Лев XIV впервые прочитал молитву Regina Caeli («Царица Небесная») с центральной лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

Ранее на Украине выразили надежду на поддержку нового папы Римского.

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