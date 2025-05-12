Глава МИД Британии обратился к Путину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми призвал президента России Владимира Путина «серьезно отнестись» к участию в мирном процессе по Украине. Об этом пишет The Guardian.

Глава внешнеполитического ведомства Британии похвалил Владимира Зеленского за его «готовность к переговорам». В то же время он добавил, что «пришло время Владимиру Путину серьезно отнестись к миру в Европе, серьезно отнестись к прекращению огня и серьезно отнестись к переговорам».

Лэмми заявил, что европейские лидеры готовы к ситуации, если российский лидер «не проявит серьезности». Что имелось в виду, не уточняется.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее глава МИД Германии заявил, что Берлин ждет от России согласия на прекращение огня перед переговорами в Турции.