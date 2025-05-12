Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали о тайных переговорах с Россией на протяжении СВО

Нардеп Гончаренко: Украина тайно вела переговоры с Россией во время спецоперации
close
Global Look Press

Украина неоднократно тайно вела прямые переговоры с Россией на протяжении конфликта с 2022 года. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, это происходило «не один, не два и даже не три раза». Политик утверждает, что встречи имели место в 2022, 2023 и 2024 годах в странах Аравийского полуострова, а делегации были на «очень высоком уровне».

«Так что, если сейчас кто-то начнет кричать о «невозможности» прямых переговоров — просто знайте: они уже были. И не раз», — написал Гончаренко.

В то же время он заявил, что эти переговоры «провалились», но отказался раскрывать причины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев стремится к справедливому и прочному миру и готов к любым форматам переговоров. Он указал, что Украина будет настаивать на 30-дневном прекращении огня. Если Россия действительно готова к переговорам, то ей необходимо согласиться на предложение Евросоюза и Соединенных Штатов, подчеркнул глава ОП.

Ранее Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами