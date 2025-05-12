В Раде рассказали о тайных переговорах с Россией на протяжении СВО

Украина неоднократно тайно вела прямые переговоры с Россией на протяжении конфликта с 2022 года. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, это происходило «не один, не два и даже не три раза». Политик утверждает, что встречи имели место в 2022, 2023 и 2024 годах в странах Аравийского полуострова, а делегации были на «очень высоком уровне».

«Так что, если сейчас кто-то начнет кричать о «невозможности» прямых переговоров — просто знайте: они уже были. И не раз», — написал Гончаренко.

В то же время он заявил, что эти переговоры «провалились», но отказался раскрывать причины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев стремится к справедливому и прочному миру и готов к любым форматам переговоров. Он указал, что Украина будет настаивать на 30-дневном прекращении огня. Если Россия действительно готова к переговорам, то ей необходимо согласиться на предложение Евросоюза и Соединенных Штатов, подчеркнул глава ОП.

Ранее Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной.