Индия отвергла международное посредничество по Кашмиру

Cпор по Кашмиру является двусторонним вопросом между Индией и Пакистаном, Нью-Дели отвергает любое внешнее посредничество по этому вопросу. Об этом в интервью Bloomberg заявил верховный комиссар Индии в Сингапуре Шилпак Амбуле.

«Для нас Кашмир — это двусторонний вопрос, а не международный вопрос. Для нас слово «посредничество» не работает в вопросе Кашмира», — сказал он.

Амбуле также отметил, что режим прекращения огня был достигнут благодаря прямым переговорам между военными Индии и Пакистана.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого стартовала ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.