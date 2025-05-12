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В Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина

Sky News: после ультиматума лидеров Европы Трамп встал на сторону Путина
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Reuters

Президент США Дональд Трамп «встал на сторону» российского главы Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум Москве о 30-дневном перемирии, потребовав от Киева согласиться на переговоры в Турции. Такую оценку дает телеканал Sky News.

Как следует из текста, лидеры стран Евросоюза считали, что у них есть поддержка президента США, пока тот не сделал свой ход. Речь идет о публикации, в которой он призвал Украину согласиться с предложением президента РФ о переговорах в Турции.

«Они думали, что Дональд Трамп поддерживает их, однако, даже несмотря на то, что 30 стран требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — говорится в тексте.

По мнению автора, нельзя рассчитывать, что американский лидер «будет давить» на Путина, чтобы завершить конфликт. Вероятно, Европе далее придется действовать в одиночку, отмечается в материале.

До этого Дональд Трамп призвал Украину приехать на переговоры в Турцию вне зависимости от позиции РФ по поводу немедленного прекращения огня. Владимир Зеленский согласился и обозначил, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным для решения конфликта. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли стратегию Зеленского в мирных переговорах.

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